Traffico Roma del 16-06-2019 ore 08:30

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 08:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL'ACI

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’

DI PIAZZA DEI NAVIGATORI.

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE APPIA E PONTINA

OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE

19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.

VENTISETTE LINEE BUS SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI.

SULLA ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.

PER UNA MANIFESTAZOINE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA

VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

DALLE 08 ALLE 11 CIRCA, MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ CORRI A CASAL MONASTERO”.

CHIUSURE TEMPORANEE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

AL DELLA VITTORIA, PROSEGUONO I LAVORI DI POTATURA SU VIALE ANGELICO:

CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA

BARLETTA.

DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’

ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI

PARTECIPANTI.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ,DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A RESTERÀ

SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI, COMUNQUE,

BUS SOSTITUTIVI.

