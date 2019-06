Traffico Roma del 16-06-2019 ore 10:31

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 10:20 MAX MAR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MARE.

AD OSTIA TRAFFICATO IL LUNGOMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN

USCITA DALLA CITTA’.

SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MACCARESE IN

DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE

19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.

VENTISETTE LINEE BUS SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI.

SULLA ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.

PER UNA MANIFESTAZOINE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA

VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

DALLE 08 ALLE 11 CIRCA, MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ CORRI A CASAL MONASTERO”.

CHIUSURE TEMPORANEE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

AL DELLA VITTORIA, PROSEGUONO I LAVORI DI POTATURA SU VIALE ANGELICO:

CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA

BARLETTA.

DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’

ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI

PARTECIPANTI.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ,DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A

RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,

COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma