Traffico Roma del 16-06-2019 ore 10:31
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 10:20 MAX MAR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MARE.
AD OSTIA TRAFFICATO IL LUNGOMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN
USCITA DALLA CITTA’.
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MACCARESE IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE
19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.
VENTISETTE LINEE BUS SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI.
SULLA ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.
PER UNA MANIFESTAZOINE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA
VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
DALLE 08 ALLE 11 CIRCA, MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ CORRI A CASAL MONASTERO”.
CHIUSURE TEMPORANEE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
AL DELLA VITTORIA, PROSEGUONO I LAVORI DI POTATURA SU VIALE ANGELICO:
CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA
BARLETTA.
DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’
ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ,DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,
COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma