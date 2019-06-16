Traffico Roma del 16-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 11.20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MARE.
AD OSTIA TRAFFICATO IL LUNGOMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN
USCITA DALLA CITTA’.
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE
19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.
VENTISETTE LINEE BUS SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI.
SULLA ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.
PER UNA MANIFESTAZOINE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA
VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’
ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI.
E QUESTA SERA ALLE ORE 21.00, ED SHEERAN SALIRA’ SUL PALCO DELLO STADIO
OLIMPICO DI ROMA PER IL SECONDO DEI SUOI TRE GRANDI LIVE ITALIANI.
ISTITUITA UNA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ,DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,
COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma