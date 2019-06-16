Traffico Roma del 16-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 12:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN USCITA
DALLA CITTA’.
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE
19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.
VENTISETTE LINEE BUS SONO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI.
SULLA ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.
DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’
ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI.
E QUESTA SERA ALLE ORE 21.00, ED SHEERAN SALIRA’ SUL PALCO DELLO STADIO
OLIMPICO PER IL SECONDO DEI SUOI TRE GRANDI LIVE ITALIANI. DISCIPLINA DI
TRAFFICO PROVVISORIA IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma