Traffico Roma del 16-06-2019 ore 13:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 13.20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA VIBIO MARIANO E VIA DI GROTTAROSSA

IN USCITA DA ROMA.

AD OSTIA TRAFFICATA LA LITORANEA CON RALLENTAMENTI A TRATTI IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA BARRIERA DI ROMA

OVEST E CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE

19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.

VENTISETTE LINEE BUS SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI.

SULLA ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.

PER UNA MANIFESTAZOINE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA

VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’

ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI

PARTECIPANTI.

E QUESTA SERA ALLE ORE 21.00, ED SHEERAN SALIRA’ SUL PALCO DELLO STADIO

OLIMPICO DI ROMA PER IL SECONDO DEI SUOI TRE GRANDI LIVE ITALIANI.

ISTITUITA UNA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ,DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A

RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,

COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma