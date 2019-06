Traffico Roma del 16-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 14:20

TRA IL CENTRO, PRATI E SAN LORENZO IN CORSO VIA LIBERA, LA PEDONALIZZAZIONE

DI NUMEROSE STRADE. DEVIATE O LIMITATE VENTISETTE LINEE DI BUS

PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA VIA

CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

DALLE 19 PROCESSIONE NELLA ZONA DI CASE ROSSE

QUESTA SERA ALLE ORE 21.00 ED SHEERAN ALLO STADIO OLIMPICO. PREVISTO UN

AUMENTO DEL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.

METRO A PER LAVORI FUORI SERVIZIO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA

