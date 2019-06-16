Traffico Roma del 16-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 14:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRA IL CENTRO, PRATI E SAN LORENZO IN CORSO VIA LIBERA, LA PEDONALIZZAZIONE
DI NUMEROSE STRADE. DEVIATE O LIMITATE VENTISETTE LINEE DI BUS
PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
DALLE 19 PROCESSIONE NELLA ZONA DI CASE ROSSE
QUESTA SERA ALLE ORE 21.00 ED SHEERAN ALLO STADIO OLIMPICO. PREVISTO UN
AUMENTO DEL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
METRO A PER LAVORI FUORI SERVIZIO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma