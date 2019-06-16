Traffico Roma del 16-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SCORREVOLE IL TRAFFICO, NON CI SONO DISAGI DI RILIEVO NONOSTANTE DIVERSE
STRADE CHIUSE TRA IL CENTRO, PRATI E SAN LORENZO PER VIA LIBERA,
L’INIZIATIVA CHE PREVEDE LA PEDONALIZZAZIONE COMPLETA DELLE STRADE. TRA
QUESTE, RICORDIAMO: VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIA XX SETTEMBRE, UN
TRATTO DELLA TIBURTINA A SAN LORENZO. CON VIA LIBERA NON POSSONO CIRCOLARE
GLI AUTOBUS; TANTE LE LINEE DEVIATE O LIMITATE: VENTISETTE NEL TOTALE.
POCO AL DI FUORI DEL RACCORDO, ABBIAMO PERÒ DISAGI SULLA PONTINA ALTEZZA
SPINACETO DIREZIONE ROMA. A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO BREVI
CODE.
PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, LA METRO A NON PERCORRE IL TRATTO
SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LAVORI IN CORSO.
NELLA ZONA DI CASE ROSSE IN PROGRAMMA UNA PROCESSIONE A PARTIRE DALLE 19,
MENTRE ALLE 21 ED SHEERAN SI ESIBIRÀ ALLO STADIO OLIMPICO.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma