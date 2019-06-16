Traffico Roma del 16-06-2019 ore 16:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 16:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI LUNGO LA PONTINA, TRAFFICO DI RIENTRO A ROMA. ABBIAMO
RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO ANULARE. DENTRO ROMA È IN AUMENTO
IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE.
INTANTO PROSEGUE VIA LIBERA, L’INIZIATIVA CHE PREVEDE LA PEDONALIZZAZIONE
COMPLETA DELLE STRADE. CHIUSURE IN CENTRO, IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO;
TRA QUESTE: VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIA XX SETTEMBRE, UN TRATTO
DELLA TIBURTINA A SAN LORENZO. CON VIA LIBERA STOP AGLI AUTOBUS; TANTE LE
LINEE DEVIATE O LIMITATE: VENTISETTE NEL TOTALE.
E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI RICORDIAMO CHE LA METRO A NON
PERCORRE IL TRATTO SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI IN CORSO.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma