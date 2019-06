Traffico Roma del 16-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 17:20

IN CORSO I RIENTRI A ROMA, E OLTRE AL TRAFFICO INCIDENTI STANNO

PENALIZZANDO GLI SPOSTAMENTI.

CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’AEROPORTO E LA FIERA. PER

INCIDENTE AUTO IN FILA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA;

L’INCIDENTE È APPENA DOPO L’USCITA DI PRATICA DI MARE-TORVAIANICA. E POI UN

ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI: SIAMO SULLA VIA LAURENTINA

NEI PRESSI DELLA FRAZIONE DI COLLE DEI PINI.

SULLA VIA AURELIA INVECE ABBIAMO DISAGI PER TRAFFICO. RALLENTAMENTI E CODE

TRA PALIDORO, ARANOVA E CASTEL DI GUIDO.

DENTRO ROMA, SULLA VIA SALARIA, IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PRIMA

DELL’AEROPORTO URBE PROVOCA INCOLONNAMENTI VERSO LA TANGENZIALE.

PROSEGUE VIA LIBERA TRA IL CENTRO, LA ZONA PRATI E SAN LORENZO; DIVIETI E

CHIUSURE AL TRAFFICO. CON VIA LIBERA STOP ANCHE AGLI AUTOBUS; TANTE LE

LINEE DEVIATE O LIMITATE

E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, RINVIATO LO SCIOPERO IN PROGRAMMA

PER GIOVEDÌ 21 GIUGNO. I MEZZI SARANNO REGOLARMENTE IN SERVIZIO.

