Traffico Roma del 16-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN CORSO I RIENTRI A ROMA, E OLTRE AL TRAFFICO INCIDENTI STANNO
PENALIZZANDO GLI SPOSTAMENTI.
CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’AEROPORTO E LA FIERA. PER
INCIDENTE AUTO IN FILA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA;
L’INCIDENTE È APPENA DOPO L’USCITA DI PRATICA DI MARE-TORVAIANICA. E POI UN
ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI: SIAMO SULLA VIA LAURENTINA
NEI PRESSI DELLA FRAZIONE DI COLLE DEI PINI.
SULLA VIA AURELIA INVECE ABBIAMO DISAGI PER TRAFFICO. RALLENTAMENTI E CODE
TRA PALIDORO, ARANOVA E CASTEL DI GUIDO.
DENTRO ROMA, SULLA VIA SALARIA, IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PRIMA
DELL’AEROPORTO URBE PROVOCA INCOLONNAMENTI VERSO LA TANGENZIALE.
PROSEGUE VIA LIBERA TRA IL CENTRO, LA ZONA PRATI E SAN LORENZO; DIVIETI E
CHIUSURE AL TRAFFICO. CON VIA LIBERA STOP ANCHE AGLI AUTOBUS; TANTE LE
LINEE DEVIATE O LIMITATE
E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, RINVIATO LO SCIOPERO IN PROGRAMMA
PER GIOVEDÌ 21 GIUGNO. I MEZZI SARANNO REGOLARMENTE IN SERVIZIO.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma