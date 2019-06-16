Traffico Roma del 16-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RIENTRI A ROMA PENALIZZATI ANCHE DA INCIDENTI:
SULLA ROMA-FIUMICINO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, LUNGHE CODE TRA
L’AEROPORTO E LA FIERA. PER INCIDENTE AUTO IN FILA SULLA PONTINA TRA
POMEZIA E CASTEL DI DECIMA; L’INCIDENTE È APPENA DOPO L’USCITA DI PRATICA
DI MARE-TORVAIANICA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA NEI PRESSI DELLA
FRAZIONE DI COLLE DEI PINI.
CI SONO POI I DISAGI PER TRAFFICO – COME NEL CASO DELLA VIA AURELIA – QUI
ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN NICOLA, PALIDORO, ARANOVA E CASTEL DI
GUIDO.
PROBLEMI ANCHE NELLA ZONA NORD. IN AUTOSTRADA RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI
E IL RACCORDO. SULLA VIA SALARIA, IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PRIMA
DELL’AEROPORTO URBE, PROVOCA INCOLONNAMENTI.
INTENSO IL TRAFFICO IN ZONA FORO ITALICO. DISAGI SUL LUNGOTEVERE E SUL
VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. IN SERATA IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI ED
SHEERAN.
TRA IL CENTRO, LA ZONA PRATI E SAN LORENZO DIVIETI E CHIUSURE AL TRAFFICO
PER VIA LIBERA, LA PEDONALIZZAZIONE COMPLETA DELLE STRADE. DEVIATE O
LIMITATE NUMEROSE LINEE DI BUS
E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, RINVIATO LO SCIOPERO IN PROGRAMMA
PER GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma