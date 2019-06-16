Traffico Roma del 16-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO A CAUSA DEI RIENTRI VERSO IL CENTRO SOPRATTUTTO DI
QUANTI HANNO TRASCORSO IL FINE SETTIMANA FUORI PORTA O LA DOMENICA AL MARE.
CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA LITORANEA OSTIA ANZIO TRA TORVAIANICA, CASTEL
PORZIANO E IL LIDO DI OSTIA.
TRAFFICATISSIME AURELIA, PONTINA, CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE.
SULL’AURELIA CODE A TRATTI DAL BIVIO DI FREGENE SINO AL RACCORDO ANULARE.
INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA STRADA TRA FOCENE E FIUMICINO, QUINDI SULLA
PORTUENSE.
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA
VINCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA PONTINA ABBIAMO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO MOLTO INTENSO DA POMEZIA
NORD SINO A CASTEL DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO ROMA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LAURENTINA TRA TRIGORIA E IL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA NOMENTANA E
IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA, ZONA SUD, CODE DALLA
PONTINA ALL’USCITA APPIA.
CODE SULLE AUTOSTRADE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO, QUINDI SULLA ROMA
L’AQUILA TRA LE USCITE TOGLIATTI E FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE EST. CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO SINO ALLA
BARRIERA DI ROMA SUD. CODE ANCHE ALLA BARRIERA DI ROMA NORD PER CHI
PROVIENE DA FIRENZE,
CI SONO DIFFICOLTÀ IN VIA DEI GORDIANI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE
AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELLA CASILINA. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
ALLE ORE 21.00, ED SHEERAN SALIRÀ SUL PALCO DELLO STADIO OLIMPICO PER IL
SECONDO DEI SUOI TRE LIVE ITALIANI. CAMBIA LA VIABILITÀ NELL’AREA DEL FORO
ITALICO, INEVITABILI I DISAGI AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma