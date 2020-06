Traffico Roma del 16-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani traffico non mento sulle strade della capitale rallentamenti sulla via Flaminia da via di Grottarossa via dei Due Ponti direzione rallentamenti che ritroviamo sulle percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e poi sulla Dina Mazzone Roma Sud dell’autosole dallo svincolo Torrenova al Raccordo Anulare Si procede a rilento anche sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra via Anagnina e via Ardeatina file sulla via Ardeatina altezza Raccordo Anulare Roma centro e al Centro chiuso da ieri il sottopasso del Lungotevere in Sassia per la presenza di olio lungo la sede stradale ripercussioni al traffico tra Castel Sant’Angelo e San Pietro per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della cie Polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma