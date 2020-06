Traffico Roma del 16-06-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani traffico non mento sulle strade della capitale rallentamenti sulla via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti direzione rallentamenti che ritroviamo sulle percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e poi sulla Dina Mazzone Roma Sud dell’autosole dallo svincolo Torrenova al Raccordo Anulare Si procede a rilento anche sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra via Anagnina e via Ardeatina file sulla via Ardeatina altezza Raccordo Anulare Roma centro e al Centro chiuso da ieri il sottopasso del Lungotevere in Sassia per la presenza di olio lungo la sede stradale ripercussioni al traffico tra Castel Sant’Angelo e San Pietro per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della cie Polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma