Traffico Roma del 16-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma amici ascoltatori Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale e il traffico intenso sta provocando rallentamenti a tratti code direzione centro sulla Cassia altezza Giustiniana e poi dal raccordo anulare a via di Grottarossa sulla Flaminia da via di Grottarossa via dei Due Ponti e sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto di rallentamenti sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e file su via Ardeatina altezza Raccordo Anulare verso Roma centro e al Centro chiuso da ieri il sottopasso del Lungotevere in Sassia per la presenza di olio lungo la sede stradale ripercussioni al traffico in piazza Adriana in piazza Pia possibili disagi al traffico per incidente su Viale Regina Margherita altezza via Nomentana vi aprirà questa mattina alle 10 la galleria Giovanni XXIII ancora chiusa in direzione della Pineta Sacchetti tra ledi via Fani e di via Trionfale per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma