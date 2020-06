Traffico Roma del 16-06-2020 ore 10:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati redazione Sonia Cerco i cani sul raccordo anulare per incidente code lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via del Mare incidente anche a nord della capitale sulla via Salaria rallentamenti verso Roma centro nei pressi di via Marciana Marina possibili disagi al traffico per incidente anche su Viale Regina Margherita altezza via la coda per traffico sulla percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est al Centro chiuso da ieri il sottopasso del Lungotevere in Sassia per la presenza di olio lungo la sede stradale ripercussioni al traffico in piazza Adriana in piazza Pia prevista alle ore 10 di questa mattina alla riapertura della galleria Giovanni XXIII ancora chiusa in sezione della Pineta Sacchetti tra le uscite di via Fani e di via Trionfale galleria che questa notte chiuderà per lavori verso la Salaria a partire dalle 22 fino alle 6 di domani mattinasacchetti e via del Foro Italico la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 ed è tutto e come sempre grazie per un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma