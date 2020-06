Traffico Roma del 16-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani disagio a nord della capitale sulla Flaminia per incidente code tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti verso Roma centro altro incidente sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Casilina e doppia ripercussioni perché dalla diramazione Roma Sud deve mettersi sul Raccordo Anulare incidente con disagi al traffico su Piazza del Quirinale altezza via della consulta rallentamenti ma per traffico sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da via Filippo Fiorentini alla tangenziale è al centro riaperto da poco al transito il sottopasso del Lungotevere in Sassia chiuso da ieri per la presenza di olio lungo la sede stradale riaperta anche la galleria Giovanni XXIII direzione della Pineta Sacchetti tra le uscite di via Fani e di via Trionfale galleria che chiuderà questa notte per lavori verso la Salaria a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina trasacchetti e via del Foro Italico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma