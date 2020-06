Traffico Roma del 16-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi ci sono cose tratti su via del Foro Italico da Corso Francia fino alla galleria Giovanni XXIII in direzione dello stadio a proposito della galleria ricordiamo che è stato finalmente riaperto il tratto compreso tra via Mario Fani e via Trionfale verso la pineta Sacchetti sono Infatti terminati i lavori di bonifica e ripristino della lavori riprenderanno però questa notte dalle 22 alle 6 del mattino la galleria non sarà percorribile a scendere verso il Foro Italico incolonnamenti sul percorso Urbano della A24 roma-l’aquila-teramo da Portonaccio la tangenziale in entrambi i sensi di marcia code conseguenti quindi sulla stessa tangenziale verso San Giovanni a partire da via dei Monti Tiburtini per le difficoltà di missione sulla A24 code per lavori sulla via Ardeatina da via di torricola raccordo in uscita dalla città ma anche dal raccordo fino a via delle cornacchiole in direzione del centro per i dettagli di questealtre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

