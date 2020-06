Traffico Roma del 16-06-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane Corso Francia fino alla galleria Giovanni XXIII in direzione dello stadio lì a proposito della galleria ricordiamo che è stato finalmente riaperto il tratto compreso tra via Mario Fani via Trionfale verso la pineta Sacchetti sono Infatti terminati i lavori di bonifica e ripristino della struttura lavori che riprenderanno però questa notte dalle 22 alle 6 la galleria non sarà percorribile a scendere verso il Foro Italico Ci sono code per lavori anche sulla via Ardeatina via di torricola raccordo in uscita dalla città ma anche dal raccordo fino a via delle cornacchiole verso il centro da oggi riprendono i voli di linea dall’aeroporto pastine di Ciampino Interlo scorso 14 marzo per all’effetto dell’emergenza covid 19 dalle 18:30 alle 21:30 manifestazione commemorativa tra piazza Vescovio e via Montebuono simboli temporanei rallentamenti e deviazioni per le linee bus 63 e 92 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma