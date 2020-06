Traffico Roma del 16-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono code per lavori su via del Foro Italico da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico ma anche verso San Giovanni da viale di Tor di Quinto a via della Moschea incolonnamenti sulla Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro ma anche da via dei Due Ponti a via di Grottarossa in direzione raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna a quelle attratti dalla Tiburtina alla Prenestina mentre in esterna si rallenta con code a tratti dalla Pontina sino alla Romanina incolonnamenti anche sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio la tangenziale in entrambe le direzioni di marcia code sempre per lavori sulla via Ardeatina da via di torricola raccordo in uscita della città ma anche dal raccordo a via delle cornacchiole Vercelli a centro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma