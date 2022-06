Traffico Roma del 16-06-2022 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare traffico senza altri disagi maggiormente concentrato in carreggiata esterna tra l’auto strada Roma Fiumicino e la Appia ricordiamo inoltre che è stato domato l’incendio causato da un veicolo in prossimità della Roma Fiumicino si viaggia senza particolari problemi sul tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza sulla Pontina dove per traffico e lavori Ci sono file tra il Gra e Castel di Decima verso Pomezia nella città di Roma chiusa causa di un incendio via Della Cecchina a partire da via della Bufalotta possibili ripercussioni al traffico su via Mattia Bandello e via Cecco Angiolieri e torna la Millemiglia la rievocazione della corsa storica giunta alla sua quarantesima edizione diverse le città italiane toccate dalle varie tappe della gara per quanto riguarda la capitale già nella giornata odiernaVittorio Veneto è chiusa al traffico da Piazza Brasile a via Ludovisi In entrambe le direzioni infine treni a rischio a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 21 di domani venerdì per uno sciopero nazionale di 24 ore coinvolti solo i treni regionali che saranno garantiti dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 maggiori dettagli su questa ed altre notizie su roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma