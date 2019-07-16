Traffico Roma del 16-07-2019 ore 07:30
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,
CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ LAURENTINA-TOR PAGNOTTA, SCATTATA LA FASE DUE
DELLA REVISIONE PER LA RETE BUS. SONO CAMBIATI I PERCORSI DI ALCUNE LINEE
IN PARTICOLARE LA LINEA 078 , DAL 21 LUGLIO , SARA’ ATTIVA ANCHE NEI
FESTIVI,
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma