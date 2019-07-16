Traffico Roma del 16-07-2019 ore 08:30
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR DI
QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL
DEL MARMO VERSO IL CENTRO CITTA’.
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN
PROSSIMITA’ DI VIA CESARE FELICI.
STESSA SITUAZIONE IN VIALE DEL CAMPO BOARIO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE
OSTIENSE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA NEI PRESSI VIA
AMICO ASPERTINI..
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA
TRIONFALE ALLA VIA PISANA.
PROSEGUONO POI I LAVORI ALL’’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO, CON TERMINE PREVISTO PER IL 23 LUGLIO,
LAVORI CHE VEDONO LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA GALLERIA CON DIREZIONE
OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SONO
POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma