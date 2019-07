Traffico Roma del 16-07-2019 ore 09:00

TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR DI

QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL

DEL MARMO VERSO IL CENTRO CITTA’.

CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN

PROSSIMITA’ DI VIA CESARE FELICI.

STESSA SITUAZIONE IN VIALE DEL CAMPO BOARIO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE

OSTIENSE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA NEI PRESSI VIA

AMICO ASPERTINI..

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA

TRIONFALE ALLA VIA PISANA.

PROSEGUONO POI I LAVORI ALL’’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA

FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO, CON TERMINE PREVISTO PER IL 23 LUGLIO,

LAVORI CHE VEDONO LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA GALLERIA CON DIREZIONE

OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SONO

POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL

NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma