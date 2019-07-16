Traffico Roma del 16-07-2019 ore 09:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
DI CASTEL DI GUIDO
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL CAMPO BOARIO ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE OSTIENSE.
STESSA SITUAZIONE IN VIA OSTIENSE IN PROSSIMITA’ DI VIA FIUMALBO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA NEI PRESSI VIA
AMICO ASPERTINI..
PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIAAPPIA,, RALLENTAMENTI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
PROSEGUONO POI I LAVORI ALL’’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO, CON TERMINE PREVISTO PER IL 23 LUGLIO.
LAVORI CHE VEDONO LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA GALLERIA CON DIREZIONE
OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SONO
POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ LAURENTINA-TOR PAGNOTTA, SCATTATA LA FASE DUE
DELLA REVISIONE PER LA RETE BUS. SONO CAMBIATI I PERCORSI DI ALCUNE LINEE
IN PARTICOLARE LA LINEA 078 , DAL 21 LUGLIO , SARA’ ATTIVA ANCHE NEI
FESTIVI,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma