Traffico Roma del 16-07-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CENTRO.

STESSA SITUAZIONE IN VIA PO NEI PRESSI DI VIA GREGORIO ALLEGRI.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’ DI VIA

FIUMALBO

ANCORA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO

TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PIOPPI.

PROSEGUONO POI I LAVORI ALL’’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA

FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO, CON TERMINE PREVISTO PER IL 23 LUGLIO.

LAVORI CHE VEDONO LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA GALLERIA CON DIREZIONE

OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SONO

POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

ANCORA UN GIORNO DI LAVORI IN VIA DEI FAGGI, A CENTOCELLE,.PERTANTO LA

LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA

LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI. SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE

DALLA LINEA TRAM 514.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma