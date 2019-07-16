Traffico Roma del 16-07-2019 ore 13:30
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C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DI
GROTTAROSSA A VIA MASSAROSA IN UCITA DA ROMA E DA VIA DI GROTTAROSSA E VIA
DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE SISTO E PONTE CAVOUR
IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
CI SPOSTIAMO A MOSTACCIANO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA DI UN
INCIDENTE IN VIA CANTON ALL’ALTEZZA DI VIA NANCHINO.
PROSEGUONO POI I LAVORI ALL’’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO, CON TERMINE PREVISTO PER IL 23 LUGLIO.
LAVORI CHE VEDONO LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA GALLERIA CON DIREZIONE
OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. SONO
POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ LAURENTINA-TOR PAGNOTTA, SCATTATA LA FASE DUE
DELLA REVISIONE PER LA RETE BUS. SONO CAMBIATI I PERCORSI DI ALCUNE LINEE
IN PARTICOLARE LA LINEA 078 , CHE DAL 21 LUGLIO , SARA’ ATTIVA ANCHE NEI
FESTIVI,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma