Traffico Roma del 16-07-2019 ore 16:30

A CENTOCELLE PER INCIDENTE CODE SU VIA MARCO PAPIO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO PERASSI E

VIA GREGORIO VII VERSO IL RACCORDO

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DI TORRE ROSSA

FORTI RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII A VIA FRANCESCO MARCONI

CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E

L’AEROPORTO DELL’URBE

SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24

VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI E CODE SUL LUNGOTEVERE DA PONTE MAZZINI E PONTE CAVOUR VERSO

PONTE FLAMINIO

FINO AL 23 LUGLIO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO,

IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma