Traffico Roma del 16-07-2019 ore 17:00
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A CENTOCELLE PER INCIDENTE CODE SU VIA MARCO PAPIO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO PERASSI E
VIA GREGORIO VII VERSO IL RACCORDO
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DI TORRE ROSSA
FORTI RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII A VIA FRANCESCO MARCONI
CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE
SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24
VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI E CODE SUL LUNGOTEVERE DA PONTE MAZZINI E PONTE CAVOUR VERSO
PONTE FLAMINIO
FINO AL 23 LUGLIO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA SU VIA DEL FORO ITALICO,
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma