Traffico Roma del 16-07-2019 ore 19:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA..
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA
CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, LO
RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. ANCHE SU VIA AURELIA PER
LAVORI CODE IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO PERASSI A VIA GREGORIO XI.
STESSA SITUAZIONE SU VIA DI TOR BELLA MONACA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
TORRENOVA IN DIREZIONE DI VIA CASILINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E’ CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI,
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
ROMA TERAMO.
A CERVETERI QUESTA SERA IL CONCERTO SULLA SPIAGGIA DI JOVANOTTI, PROBLEMI
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E SU VIA AURELIA DOVE CI SONO LUNGHE CODE DA
TORRIMPIETRA A CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma