Traffico Roma del 16-07-2019 ore 19:30
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A CERVETERI QUESTA SERA CONCERTO SULLA SPIAGGIA DI JOVANOTTI, PER LA
MASSICCIA AFFLUNEZA DI SPETTATORI, DISAGI SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E
SU VIA AURELIA. SI REGISTRANO LUNGHE CODE DA TORRIMPIETRA A CERVETERI IN
DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA..
SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SU VIA AURELIA PER LAVORI E SI SONO
FORMATI RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO PERASSI A VIA
GREGORIO XI. STESSA SITUAZIONE SU VIA DI TOR BELLA MONACA DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DI VIA CASILINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E’ CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI,
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
ROMA TERAMO.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma