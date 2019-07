Traffico Roma del 16-07-2019 ore 20:00

A CERVETERI QUESTA SERA CONCERTO SULLA SPIAGGIA DI JOVANOTTI, PER LA

MASSICCIA AFFLUNEZA DI SPETTATORI, DISAGI SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E

SU VIA AURELIA. SI REGISTRANO LUNGHE CODE DA TORRIMPIETRA A CERVETERI IN

DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA..



SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SU VIA AURELIA PER LAVORI E SI SONO

FORMATI RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO PERASSI A VIA

GREGORIO XI. STESSA SITUAZIONE SU VIA DI TOR BELLA MONACA DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DI VIA CASILINA.





SU VIA DEL FORO ITALICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE E’ CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INEVITABILI

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI,

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

ROMA TERAMO.



MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma