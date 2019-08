Traffico Roma del 16-08-2019 ore 18:00

TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE

CONSOLARI.

REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI.

IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI

ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI.

SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI

PERCORRENZA:

PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR

DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL.

ALL’AURELIO CHIUSA AL TRAFFICO VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA

STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA

MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO

CORNELIA.

AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA

UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16 DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE



TRASPORTI. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA

BATTISTINI E OTTAVIANO E TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI

NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO

LE DUE STAZIONI.



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma