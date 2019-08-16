Traffico Roma del 16-08-2019 ore 18:00
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TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE
CONSOLARI.
REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI.
IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI
ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI.
SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI
PERCORRENZA:
PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR
DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL.
ALL’AURELIO CHIUSA AL TRAFFICO VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA
STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA
MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO
CORNELIA.
AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA
UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16 DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE
TRASPORTI. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA
BATTISTINI E OTTAVIANO E TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI
NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO
LE DUE STAZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma