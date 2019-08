Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20:00

IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA

CAUSA RALLENTAMENTI.

SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI

DECIMA VERSO ROMA. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO.

ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI

PERCORRENZA:

PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR

DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL.

ALL’AURELIO CHIUSA AL TRAFFICO VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA

STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA

MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO

CORNELIA.

AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA

UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16 DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE



TRASPORTI. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA

BATTISTINI E OTTAVIANO E TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI

NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO

LE DUE STAZIONI.



