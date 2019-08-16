Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20:00
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IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA
CAUSA RALLENTAMENTI.
SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO.
ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI
PERCORRENZA:
PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR
DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL.
ALL’AURELIO CHIUSA AL TRAFFICO VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA
STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA
MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO
CORNELIA.
AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA
UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16 DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE
TRASPORTI. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA
BATTISTINI E OTTAVIANO E TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI
NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO
LE DUE STAZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma