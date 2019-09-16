Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08:30
Più informazioni su
SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE
17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE
FORTI RALLENTAMENIT PER TRAFFICO ANCHE SULLE ALTRE CONSOLARI IN DIREZIONE
DEL CENTRO
CODE POI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA ROMA SUD E
ARDEATINA
STESSA SITUAZIONE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E
TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE
IN TANGENIZALE RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma