Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09:00

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL

A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE

17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.

VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE

SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI

PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA

E L’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRESULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI

FORTI RALLENTAMENIT PER TRAFFICO ANCHE SULLE ALTRE CONSOLARI IN DIREZIONE

DEL CENTRO, CODE IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE

PONTI ANCHE PER ICIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA ROMA SUD E

ARDEATINA; TRAFFICO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA TOR BELLA

MONACA E TIBURTINA E TRA BOCCEA E PESCACCIO

STESSA SITUAZIONE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LO SV

PER LA TANGENZIALE

IN TANGENIZALE RALLENTAMENTI TRANOMENTANA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO

STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma