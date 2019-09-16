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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09:00

di - 16 Settembre 2019 - 9:02

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SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI ROMA TPL 
A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE
17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO    
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
 VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE
SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRESULLA SALARIA  CODE PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI
FORTI RALLENTAMENIT PER TRAFFICO ANCHE SULLE ALTRE CONSOLARI IN DIREZIONE
DEL CENTRO, CODE IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE
PONTI ANCHE PER ICIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA
  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE   TRA ROMA SUD E
ARDEATINA; TRAFFICO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA TOR  BELLA
MONACA E TIBURTINA E TRA BOCCEA E PESCACCIO
STESSA SITUAZIONE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LO SV
PER  LA TANGENZIALE
IN TANGENIZALE RALLENTAMENTI TRANOMENTANA E  CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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