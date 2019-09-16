Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10:00
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SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE
17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA LE RUGHE E
LABARO VERSO LA CAPITALE
SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRESULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI
CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA
DELL’AURELIA; CODE SULLE DUE CARREGGIATE , A TRATTI, TRA VIA DELLA
MAGLIANA E ROMA SUD E POI TRA CASILINA E TIBURTIN IN CARREGGIATA
ESTERNAE TRA TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA
STESSA SITUAZIONE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LO SV
PER LA TANGENZIALE
IN TANGENIZALE RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma