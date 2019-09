Traffico Roma del 16-09-2019 ore 11:30

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL

A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE

17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.

VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA

PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI

DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE

TRA VIALE GIOVANNI BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA, CI SONO

FORTI RALLENTAMENTI ODE A PARTIRE DA PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA GROTTA

DI GREGNA VERSO IL CENTRO

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI SOLO IN TRA

ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma