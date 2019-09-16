Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12:30
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SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE
17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA
PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI
DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE
TRA VIALE GIOVANNI BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA, CI SONO
FORTI RALLENTAMENTI ODE A PARTIRE DA PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA GROTTA
DI GREGNA VERSO IL CENTRO
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI SOLO IN TRA
ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma