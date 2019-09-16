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Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12:30

di - 16 Settembre 2019 - 12:30

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SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI ROMA TPL 
A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE
17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO    
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
 VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
 NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE,  DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA
PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI
DIFICOLTÀ  IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA COLLATINA  PER LAVORI AL MANTO STADALE
TRA VIALE GIOVANNI BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA,  CI SONO
FORTI RALLENTAMENTI ODE A PARTIRE DA PIAZZA CESARE DE CUPIS A VIA GROTTA
DI GREGNA VERSO IL CENTRO
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI  SOLO IN TRA
ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA  
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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