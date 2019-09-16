Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14:30
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IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E
DALLE 20 A FINE SERVIZIO
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA
TANGENZIALE
SULLA VIA CASILINAIL TRAFFICO RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA
COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE
CENTRO CITTA’
AL PORTUENSE PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA GIANNETTO VALLI, ALL’ALTEZZA DI
VIA VINCENZO STATELLA.
NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA
PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERIFINO ALLE ORE 17.00
CHIUSA VIA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE DA VIA ROBERTO MICHELS
A VIA DELLA VENEZIA GIULIA
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
A24
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma