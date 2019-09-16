Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15:30
Più informazioni su
IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E
DALLE 20 A FINE SERVIZIO
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA
TANGENZIALE
SULLA VIA CASILINAIL TRAFFICO RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA
COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE
CENTRO CITTA’
NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA
PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERIFINO ALLE ORE 17.00
CHIUSA VIA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE DA VIA ROBERTO MICHELS
A VIA DELLA VENEZIA GIULIA
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
A24
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
ALLE 22 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO IN
ENTRATA VERSO L’AUTOSOLE . LA RIAPERTURA ALLE 06 DEL MATTINO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma