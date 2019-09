Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16:30

IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI ROMA TPL

A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E

DALLE 20 A FINE SERVIZIO

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.

RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA

TANGENZIALE

SULLA VIA CASILINAIL TRAFFICO RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA

COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE

CENTRO CITTA’

NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA

PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERIFINO ALLE ORE 17.00

CHIUSA VIA COLLATINA PER LAVORI AL MANTO STADALE DA VIA ROBERTO MICHELS

A VIA DELLA VENEZIA GIULIA

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

A24

LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

ALLE 22 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO IN

ENTRATA VERSO L’AUTOSOLE . LA RIAPERTURA ALLE 06 DEL MATTINO.

