Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17:30

RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI

DI ROMA TPL

A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.

PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA

SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA

PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN

CHIANTI E LA TANGENZIALE

SULLA VIA CASILINA IL TRAFFICO RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA

COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE

CENTRO CITTA’

A TORRE NOVA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA GIUSEPPE TORALDO

E VIA PIETRO PANCRAZI.

SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA

ARDEATINA E LVAROMA FIUMICINO.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIAPONTINA E LA

ROMANINA.

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma