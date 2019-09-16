Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17:30
Più informazioni su
RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI
DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA
SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA
PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN
CHIANTI E LA TANGENZIALE
SULLA VIA CASILINA IL TRAFFICO RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA
COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE
CENTRO CITTA’
A TORRE NOVA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA GIUSEPPE TORALDO
E VIA PIETRO PANCRAZI.
SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
ARDEATINA E LVAROMA FIUMICINO.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIAPONTINA E LA
ROMANINA.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma