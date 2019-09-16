Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18:30
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RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI
DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA
SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI
ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI
PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI
CIAMPINO.
PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN
CHIANTI E LA TANGENZIALE
SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
ARDEATINA E LA ROMA FIUMICINO.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA
ROMANINA.
AD OSTIA CHIUSA PER UN INCIDENTE, CON UN AUTO RIBALTATA, VIA VASCO DE GAMA
TRA VIA DEI BRAGOZZI E VIA DEI PANFILISUL LATO NUMERI DISPARI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma