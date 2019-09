Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18:30

RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI

DI ROMA TPL

A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.

PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA

SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI

ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI

PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI

CIAMPINO.

PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN

CHIANTI E LA TANGENZIALE

SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA

ARDEATINA E LA ROMA FIUMICINO.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA

ROMANINA.

AD OSTIA CHIUSA PER UN INCIDENTE, CON UN AUTO RIBALTATA, VIA VASCO DE GAMA

TRA VIA DEI BRAGOZZI E VIA DEI PANFILISUL LATO NUMERI DISPARI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma