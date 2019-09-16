Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20:00
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RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI
DI ROMA TPL
A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI
VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI
PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI
CIAMPINO.
TRAFFICATO IL MURO TORTO CON RALLENTAMENTI DA VIA DEL GALOPPATOIO A
PIAZZALE FLAMINIO
RALLENTMENTI ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE
DELLA MOSCHEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
ARDEATINA E LA ROMA FIUMICINO.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA
ROMANINA.
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
ALLE 22 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO IN
ENTRATA VERSO L’AUTOSOLE . LA RIAPERTURA ALLE 06 DEL MATTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma