Traffico Roma del 16-09-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto cose per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 della tangenziale est code anche in tangenziale Tra via di Pietralata e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico lunghe code per un incidente sulla Cassia bis tra Formello e il raccordo in direzione di Roma coda per traffico sulla via Cassia tra via Braccianese via di Grottarossa in direzione del centro inteso il traffico sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada il aeroporto dell’Urbe sei sul traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti in programma alla Garbatella una manifestazione dalle 9 alle 13 in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

