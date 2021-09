Traffico Roma del 16-09-2021 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto si è normalizzata la situazione sul grande raccordo anulare trafficata ancora invece la Flaminia con rallentamenti tre raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro per lavori nei pressi di Casal Bernocchi ci sono delle code su via del mare tra Acilia e Vitinia nelle due direzioni così invece per incidente su via di Acilia all’altezza di via Stefano assemani incidente con rallentamenti al Aurelio su via Gregorio VII all’altezza di via Innocenzo XI ed anche a Primavalle ci sono dei rallentamenti per incidenti su via di Torrevecchia all’altezza di via Giovanni D’Andrea nel quartiere Prati rallentamenti su Viale Giulio Cesare per incidente all’altezza di via Alessandro Farnese incidente con rallentamenti anche a viale Liegi all’incrocio con via Paraguay forti disagi poi per incidente sono segnalati sul Lungotevere dei Sangallo all’altezza di Largo Dei Fiorentini Cambiamo argomento in centrouna Barberini una manifestazione in corso fino alle 14 nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico possibile chiusuri di via di San Basilio e via Molise non si possono escludere disagi nelle vie circostanti e deviazioni per le linee bus di zona dettagli di queste altre notizie sul sito roma.ha luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

