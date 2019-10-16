Traffico Roma del 16-10-2019 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ,
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DAL BIVIO PER L’A24 SINO A
VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA MURATA: CI SONO
CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E DA TOR DE
CENCI AL GRA.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma