Traffico Roma del 16-10-2019 ore 08:00

molto TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN entrata IN CITTÀ,

INCOLONNAMENTI per traffico ed incidente SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO

L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA delle valli

A corso di francia; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI

all’altezza del BIVIO PER L’A24 e tra via prenestina e VIALE CASTRENSE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, e da

via di Montespaccato a Via del Pescaccio

a roma nord code per incidente su corso francia altezza via di vigna

stelluti in direzione del centro città.

altro INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA MURATA: CI

SONO CODE A PARTIRE DAL divino amore VERSO IL CENTRO

Alle porte di ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL GRA.

sulla linea A della Metropolitana, chiusa la stazione di furio camillo per

problemi tecnici: i treni transitano senza fermarsi. Possibile utilizzare

stazioni Ponte Lungo e Colli Albani

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma